Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa stretol dnes so slovenským premiérom Robertom Ficom v Pekingu, kde boli prítomní na vojenskej paráde pri príležitosti 80. výročia od ukončenia druhej svetovej vojny.
Na svojom profile na Facebooku Vučić napísal, že sú srbský a slovenský národ bratské národy a že sa s Ficom rozprával o politickej situácii v Európe, bilaterálnej spolupráci a regionálnych výzvach.
Hovorili aj o posilnení spolupráce v oblastiach energetiky, infraštruktúry a obchodu, ktoré otvárajú priestor pre nové investície a lepšiu prepojenosť našich hospodárstiev. Fico ešte raz potvrdil, že Slovensko bude účinkovať v plnej kapacite na výstave EXPO 2027, čo bude dobrou príležitosťou, aby Fico navštívil Belehrad.
Vučić dodal, že je presvedčený, že v nasledujúcom období dodatočne rozšíria politickú a ekonomickú spoluprácu, ktorá prispeje k ešte pevnejšiemu prepojeniu dvoch štátov a národov v rokoch, ktoré nasledujú.