Nový školský rok aj v Báčskom Petrovci sa začal v pondelok 1. septembra 2025. Starší žiaci, ktorí už skúsili vyučovanie, prišli do školy v prvej zmene predpoludním a po ukončení ich vyučovania o 13. hodine v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci pozvali do auly školy i nových žiakov a ich rodičov na slávnostné uvítanie prvákov.
Noví žiaci túžobne očakávali prvé školské hodiny a všetko to, čo nové prostredie pre nich prináša, nové známosti, nové zážitky a nové vedomosti.
Prítomných v aule po intonovaní hymny Srbska privítal úradujúci riaditeľ školy Pavel Marčok a poprial im veľa zdaru v budúcom školení. Privítal aj predsedníčku obce Vieru Krstovskú a úradujúcu námestníčku v rezortnom Pokrajinskom sekretariáte pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá Milinu Chrťanovú, ktoré sa tiež zoskupeným prihovorili, žiakom popriali úspešné školenie a ich rodičom trpezlivosti v zdolávaní nových úloh.
Potom sa rozbehol príležitostný kultúrno-umelecký program pripravený na počesť prváčikov, zostavený zo spevu, recitácií a tanca. V ňom účinkovali: Martina Struhárová, Michal Majera, Naďa Králiková, spevácka skupina šiestakov a štvrtákov, ako aj tanečná skupina štvrtákov. Moderátormi boli Daniela Filipovićová a Dávid Ján Uram. Tento uvítací program pripravili učiteľky Jana Kopčoková-Gániová, Jarmila Pantelićová, Zuzana Fabianová, Miluška Anušiaková-Majerová, Andrea Golubovićová, Nina Lečićová-Mostarská, ako aj učiteľky Mária Benková, Vlasta Lomenová a Jovana Čičaová. Tri naposledy uvedené v práve nastávajúcom školskom roku budú i učiteľkami petrovským prvákom.
Po programe nové triedne učiteľky vyvolávali svojich žiakov zoradiť sa po dvojici do radu. Potom sa spoločne aj so svojimi rodičmi presunuli do svojich nových učební na prvú spoločnú triednickú hodinu, kde žiakov pousádzali a tam na žiakov v dvoch slovenských triedach čakali aj školské tašky a školské pomôcky, ktoré pre nich zabezpečila Matica slovenská v Srbsku za pomoci Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
V petrovskej základnej škole v školskom roku 2025/2026 je podľa slov úradujúceho riaditeľa školy Pavla Marčoka úhrnne 55 prvákov. Dvakrát po 19 žiakov je rozvrhnutých do dvoch slovenských tried a ďalších 17 prvákov sú v srbskej triede.
Do srbského oddelenia potom prišli aj predstavitelia obce, ktorí pre týchto žiakov kúpili školské tašky, perečníky, zošity a ďalšie pomôcky, a potom aj všetkým ostatným žiakom rozdali tašky pre telesnú výchovu s ďalšími pomôckami a poukážky v športovom obchode v Novom Sade.
V tejto chvíli do učební petrovskej základnej školy vchádza 408 žiakov od prvého po ôsmy ročník, čo je počet, aký bol v tejto škole aj v minulom školskom roku. V rozhovore s vedením školy sme sa dozvedeli, že všetky predmety majú odborne kryté a majú aj siedmich nových pedagógov, ktorí buď v úplnosti alebo v sčasti realizujú fond hodín. V každom ročníku majú po tri triedy a v piatom ročníku štyri triedy žiakov. Pri celodennom pobyte žiakov v škole plánujú s tromi skupinami.
Keď ide o renováciu priestorov školy, okrem bežných letných prác údržby školy riešili aj dlhodobo problémové kanalizačné potrubie v škole. Inštalovali v priestoroch školy aj zubársku stoličku, takže viac žiaci nebudú chodievať na prehliadky do Domu zdravia, ale zubári budú ordinovať aj v škole. K tomu zadovážili aj silnú kosačku, takže aj úprava a kosenie rozsiahleho školského dvora budú môcť byť rýchlejšie realizované.