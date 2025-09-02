Podľa portálu RTS štátna spoločnosť Srbijašume zaviedla cenovo dostupný program predaja palivového dreva pre sociálne znevýhodnené domácnosti v Srbsku. Cena za kubický meter dreva je stanovená na 2 900 dinárov, čo je takmer polovica bežnej trhovej ceny – 5 269 dinárov.
Táto podpora je určená pre domácnosti, ktoré sú príjemcami sociálnych dávok, vrátane dôchodcov, osôb so zdravotným postihnutím, vojnových a civilných invalidov, rodín padlých vojakov a veteránov vojny prvej, druhej a tretej kategórie.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom najbližšieho lesného úradu alebo kontaktovaním zriadeného call centra na číslo 011 711 85 10. Program bude trvať do 1. marca 2026. Tento krok je súčasťou širšieho balíka ekonomických opatrení na podporu domácností počas zimného obdobia.