Republikový fond pre penzijné a invalidné poistenie (PIO) upozorňuje študentov a žiakov, ktorí poberajú rodinný dôchodok, že je potrebné predložiť aktuálne potvrdenie o školovaní za školský/akademický rok 2024/2025.
Toto potvrdenie je nevyhnutné na zabezpečenie pokračovania vyplácania pomoci. Dokumenty je možné predkladať do 31. októbra 2025 prostredníctvom portálu eUprava alebo priamo na pobočkách PIO. V prípade nepredloženia potvrdenia môže dôjsť k pozastaveniu výplaty dôchodku. Pre viac informácií a pomoc pri predkladaní dokumentov sa odporúča kontaktovať najbližšiu pobočku PIO.