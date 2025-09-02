Základná škola Ľudovíta Štúra v Kysáči v pondelok 1. septembra privítala 49 prváčikov. Deti sa rozdelili do troch tried – dvoch slovenských a jednej srbskej. V slovenských triedach budú učiť Ivana Vozárová a Jarmila Kokavcová, v srbskej triede bude vyučovať Anna Kolárová.
Prítomným sa v malej telocvični prihovorili úradujúca riaditeľka Ľudmila Kozová, pedagogička Alexandra Častvanová a psychologička Želmíra Šranková. Súčasťou programu bol aj krátky kultúrny bod. Následne sa deti presunuli do tried.
Anna Legíňová