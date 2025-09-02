Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Srbska vyhlásilo verejnú výzvu na poskytnutie dotácií na chov kráv a výkrm teliat. Dotácia vo výške 20 000 dinárov na zviera je určená pre právnické osoby, podnikateľov a fyzické osoby – nositeľov rodinných poľnohospodárskych gazdovstiev, ktorí spĺňajú podmienky stanovené zákonom o podpore poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.
Zároveň je podmienkou, aby žiadateľ pred podaním žiadosti o dotáciu vykonal obnovu registrácie v Registri poľnohospodárskych gazdovstiev za aktuálny rok. Dotácia sa poskytuje raz ročne na jedno zviera, ktoré sa narodilo v období od 1. apríla predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. marca aktuálneho kalendárneho roka. Žiadosti o dotácie je možné podávať prostredníctvom platformy eAgrar alebo portálu ePodsticaji do 30. septembra 2025.