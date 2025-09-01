V dňoch 29. až 31. augusta sa konali po 20-krát oslavy mesta Nadlak v Rumunsku. Slovensko-rumunské spolužitie sa prejavilo vo všetkých segmentoch osláv, ktoré sa začali piatkovým slávnostným uvítaním delegácií partnerských miest. Dni Nadlaku poctili delegácie zo Srbska – z Báčskeho Petrovca a Kovačice, z Maďarska – zo Slovenského Komlóša a zo Slovenska – z Východnej a Jelšavy.
Do bohatého sobotňajšieho programu bola zaradená výstava obrazov Anny Nosálovej, umelkyne zo Selenče, ako prvé z podujatí. K rozptýleniu prispela aj spevácka skupina Nádeje, ktorú nacvičuje poslankyňa a učiteľka Maria-Carolina Bontea. Následne hostia navštívili Demokratický zväz Slovákov v Rumunsku, tiež múzeum či najstarší dom. V popoludňajších hodinách prítomní poctili slávnostnú akadémiu, kde sa odovzdávali ceny zaslúžilým občanom – čestný občan, tiež ďakovné listy manželským párom, ktorý oslávili zlatú svadbu – 50. výročie manželstva, ktorých bolo deväť. Na začiatku akadémie v príhovore primátor Nadlaku Mircea-Laurentiu Onea privítal zahraničné delegácie a prítomných a poprial im nezabudnuteľné chvíle v stredisku rumunských Slovákov. Slovo patrilo aj viceprimátorovi Jánovi-Dušanovi Porubskému, ktorý sa netajil spokojnosťou tak z návštevy delegácií, ako i z bohatého programu.
Z kultúrneho domu sprievod tiahol na námestie, v čele ktorého boli dychovka Nadlačanka a skupiny mažoretiek z tanečného klubu Viktória, v rôznych vekových kategóriách, ktoré účinkovali v kultúrnom programe. Vo večerných hodinách sa striedali kapely Trio Mio z Báčskeho Petrovca, tiež domáce.
Skvelé podujatie sa konalo pod záštitou radnice a mestského zastupiteľstva Nadlaku, ktorých koordinoval prednosta Alexander Gross, ako i s ochotnými pracovníkmi klubu pre seniorov.
Podujatie nesie v sebe pekný odkaz, že každé stretnutie je o ľuďoch, o stretávaní kultúr a spájaní dolnozemských špecifík.