Prvá z troch naplánovaných akcií dobrovoľného darcovstva krvi sa uskutočnila vo štvrtok 28. augusta v Starej Pazove na parkovisku pred budovou ZO, kde bolo zaparkované transfuziologické vozidlo. Tentoraz malo záujem darovať túto vzácnu tekutinu 58 ľudí, no po lekárskej prehliadke ju darovalo 51 darcov. Organizátorom akcie bol Červený kríž Stará Pazova, ktorý vyzval občanov, aby si vyhradili trochu voľného času a pomohli tým najohrozenejším aj v sobotu 30. augusta v obchodnom stredisku BIG Pazova. Akcie sa konali v spolupráci s Ústavom pre transfúziu krvi Vojvodiny. V sobotu prišlo darovať krv 50 dobrovoľníkov, z ktorých po prehliadke mohlo darovať krv 41.
Ďalšia akcia darcovstva krvi sa uskutoční počas 8. ročníka Gastro Sremu – v piatok 5. septembra a v nedeľu 7. septembra od 16.00 do 20.00 hod. Podľa slov Nikolu Vujića, odborného spolupracovníka Červeného kríža Stará Pazova, sa včera konala podobná akcia aj v Starých Bánovciach, v areáli tamojšieho kostola. Krv tu darovalo 31 darcov, pričom 9 ľudí lekári po prehliadke odmietli. Išlo o prvú takúto akciu v tejto podunajskej dedine, ktorá patrí do Staropazovskej obce, a konala sa v spolupráci s miestnou Pravoslávnou cirkvou. Vzhľadom na veľký záujem miestnych obyvateľov je ďalšie darcovstvo naplánované už v decembri tohto roka.