Obec Stará Pazova aj tohto roku realizovala súbeh na financovanie a spolufinancovanie programov a projektov v oblasti kultúry osobitného významu pre túto lokálnu spoločnosť. Súbeh bol vypísaný od 8. do 22. mája a komisia na udeľovanie prostriedkov svoju prácu ukončila koncom júla.
Podľa slov Ivany Nenadićovej, náčelníčky Oddelenia pre spoločenské činnosti Obce Stará Pazova, ktorá má na starosti celkovú procedúru tohto súbehu, z obecného rozpočtu je zabezpečených 15 miliónov dinárov. Súbehu sa zúčastnilo 92 žiadateľov a komisia tentoraz rozhodla, že obec podporí 80 projektov, kde sú splnené všetky podmienky podľa Zákona o kultúre, vyhlášky so zákonnou platnosťou a pravidiel.
Najviac prostriedkov usmernili kultúrno-umeleckým spolkom na realizáciu tradičných podujatí, ako aj na kúpu a obnovenie ľudového kroja. Podporili realizáciu kultúrnych podujatí na území celej staropazovskej obce.
Na základe rozhodnutia komisie boli podporené napríklad 3 projekty staropazovského KUS Branka Radičevića, medzi ktorými sú aj 21. Vidovdanské stretnutia 2025. Pri KUS Mladost Nová Pazova ide o medzinárodný festival Roztancovaná mladosť a pri KUS Branka Radičevića v Nových Bánovciach o Brankove dni. Medzi schválenými projektmi je aj zájazd FS Dukat Stará Pazova do Turecka a zájazd členov surduckého KUS Branka Markovića. Starobánovský KUS Izvor dostal podporu na 2 projekty a staropazovský SKUS hrdinu Janka Čmelíka okrem hosťovaní a koncertov dostane i prostriedky na nové divadelné predstavenie SD VHV. Podporu získali aj novopazovskí guslari a MKUS svätého Sávu z tohto prostredia na realizáciu 3 projektov, medzi ktorými je aj festival folklóru Septembrové slávnosti.
Schválené sú aj projekty ženskej speváckej skupiny Milojke na koncert a obnovenie ľudového kroja. S projektmi sú podporené aj golubinský CHKUS Tomislav a KUS Golubinci na usporiadanie výtvarného tábora Vodice. Rómskym združeniam z územia obce boli schválené 2 projekty a zelenú na realizáciu dostali aj výtvarné združenia zo Starej Pazovy, Novej Pazovy a Starých Bánoviec. Na základe tohto súbehu prostriedky na predstavenie získalo aj OD Mirka Tatalovića Ćiru v Novej Pazove a niekoľko projektov sa dostalo aj vojčianskym kultúrnym dejateľom, medzi ktoré patrí aj tradičný výtvarný tábor Cosmik art, ktorý sa začne vo štvrtok 4. septembra. Podporených je i niekoľko knižných vydaní jednotlivých tamojších spisovateľov a pôsobenie umelcov na voľnej nohe.