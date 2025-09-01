Združenie Spolkov dolnozemských Slovákov, Asociácia slovenských spolkov žien z Vojvodiny a Krajanské múzeum Matice slovenskej zorganizovali pre ženy zo širšieho regiónu, resp. z viacerých krajín tvorivé podujatie venované drukovaniu a vyšívaniu kuchárok podľa pôvodných vzorov.
V piatok 29. augusta v Dome Matice slovenskej v Galante drukovali a vyšívali ženy zo spolkov žien z Vojvodiny, ktoré záujemcom predviedli túto tradičnú techniku a naučili ich jej základy.
V podstate bola to príležitosť každého záujemcu drukovať si a vyšiť vlastnú kuchárku.
Z Vojvodiny na Slovensko pricestovalo 8 žien, ktoré prítomných rozdelili do skupín, v ktorých sa potom pracovalo.
Účasť nebola povinná – kto nemal záujem sa aktívne zapojiť, mohol sa len prísť pozrieť. Na podujatí bolo veselo a o hudobný sprievod sa postaral Ľubko Kmeť zo Spolku Slovákov z Maďarska a ďalší.