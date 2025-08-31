Aradáč sa cez víkend premenil na centrum osláv tradícií. Vinohrady sa naplnili spevom, krojmi a veselou náladou, keď sa konala v poradí 17. oberačka a následne 14. festival obyčají V aradáčskom šírom poli.
Podujatie zorganizovalo Združenie vinohradníkov Aradáč a začalo sa v priestoroch Harmónie o 11. hodine. Odtiaľ sa kolóna traktorov s účastníkmi v slovenských krojoch vybrala do vinohradu Jána Labáta, ktorý so svojou rodinou pokračuje v starostlivosti o vinohradnícku tradíciu.
Oberačku sprevádzali piesne, dobré víno a veselá atmosféra. Návštevníci si vyskúšali oberanie hrozna, ktoré sa na záver tradične lisovalo v drevenom sude.
Pred začiatkom programu nechýbalo ani defilé účastníkov, ktorí sa prešli ulicami Aradáča, zatancovali si a zaspievali. Kultúrno-umelecký program V aradáčskom šírom poli otvorili predseda Matice slovenskej v Srbsku Juraj Červenák a tretí tajomník Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbsku Dávid Aldorfer.
Na pódiu sa predstavilo desať folklórnych súborov a tri spevácke skupiny z Padiny, Zreňanina, Hložian, Nového Sadu, Báčskeho Petrovca, Kovačice, Vojlovice, Starej Pazovy a domáceho Aradáča.
Festival podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.
Na záver organizátori odovzdali ďakovné listiny umeleckým vedúcim, ktorí prispeli k úspešnej realizácii tohto tradičného podujatia.