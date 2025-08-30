Debata pod názvom Propagovanie dobrých vzťahov rodič – dieťa, pozitívneho rodičovstva a spájanie rodinných hodnôt ako spoločenských hodnôt a aktivít – prezentácia výsledkov projektu Sila rodiny 2 sa uskutočnila včera v staropazovskej divadelnej sále. Organizátorom debaty bolo Stredisko pre sociálnu prácu Obce Stará Pazova. Projekt sa realizoval v období marec – august a finančne ho podporila Obec Stará Pazova.
Na záverečnej debate tohto projektu prítomných a hostí v divadelnej sále najprv privítal a pozdravil Oliver Ristić, úradujúci riaditeľ Strediska pre sociálnu prácu Obce Stará Pazova. Koordinátorka projektu Danica Serdarová-Radakovićová hovorila o výsledkoch projektu, realizovaných aktivitách a cieľoch. Dr. Marina Kovačevićová-Lepojevićová, vedecká spolupracovníčka v Inštitúte pre pedagogické výskumy v Belehrade, predstavila výsledky výskumu a medzi hosťami – rečníkmi bola aj Maja Miljkovićová, riaditeľka Pokrajinského ústavu pre sociálnu ochranu. Práve ona aj udelila odmeny a ďakovné listiny účastníkom výtvarného a literárneho súbehu Sila rodiny, ako aj predstaviteľom škôl a predškolských ustanovizní, ktoré sa aktívne zúčastnili v tomto dynamickom projekte. Práce odmenených účastníkov obidvoch súbehov boli vystavané v aule divadelnej sály.
Hosťom debaty bol Aleksandar Gajšek, novinár a autor seriálu Agape a U krugu porodice. Hovoril o hodnotách a význame rodiny nielen zo svojho zorného uhla, ale aj z uhla hostí, ktorí sa zúčastnili v jeho vysielaniach.
Naplánované premietanie edukačného filmu s hercom Nebojšom Dugalićom sa pre časovú tieseň nekonalo, ale kompletný materiál bude poslaný ďalej školám, kde ho každá výchovno-vzdelávacia ustanovizeň bude mať k dispozícii.
Korunou tohto podujatia bolo detské divadelné predstavenie v podaní najmladších účastníkov projektu. Predstavenie dáva odpovede na otázku: Čo je rodina? S malými milovníkmi Tálie pracovala Tijana Jankovićová, herečka. Predstavenie oduševnilo všetkých prítomných, ktorí silným potleskom odmenili detskú úprimnosť.