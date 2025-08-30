Od 1. decembra dôjde k zvýšeniu penzií v Srbsku až o 12 %. Vláda sa rozhodla zabezpečiť výraznejší nárast penzií, ktorý by mierne prevýšil očakávanú infláciu (cca 4 %) a tým zvýšil životnú úroveň poberateľov. Priemerná penzia sa tak môže pohybovať okolo 485 – 490 €. Výplaty sú naplánované ešte pred pravoslávnymi Vianocami.
Týmto rozhodnutím sa vláda snaží kompenzovať očakávaný nárast životných nákladov a zároveň priblížiť dlhodobý cieľ – dosiahnutie priemernej penzie vo výške 650 € do konca roka 2027.