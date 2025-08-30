Ukončenie včelárskej sezóny sa v tradičnom zmysle spája s obdobím po auguste, keď včely prestávajú zberať med a včelári im začínajú dopĺňať zásoby na zimu.
Včelárska sezóna sa teda končí v tomto mesiaci posledným vytáčaním medu, prehliadkou a zazimovaním včelstiev, tiež adekvátnou ochranou proti varroázy. Jedna časť pazovských včelárov už dokončila vytáčanie medu zo slnečnicovej paše, iní to robia v týchto dňoch, no paralelne s týmito prácami prebieha i zazimovanie včelstiev. Týmto spôsobom končia sezónu, ktorá bola variabilná a vôbec neľahká pre včelárov. Predsa ako hovoria – medu bude, ale v menších množstvách.
Aj keď straty včiel boli na začiatku 50 až 70 percentné, tí včelári, ktorým sa podarilo posilniť včelstvá, môžu byť spokojní so sezónou. Ljubiša Šandar, predseda Združenia včelárov Jednota Stará Pazova, hovorí, že vďaka lúčnej a slnečnicovej paše sezónu končí s výnosmi okolo 18 kilogramov po úli.
Včelárstvom sa zaoberá dve desaťročia a toho času má vyše 50 úľov. Med predáva hlavne známym kupcom, ktorí sa presvedčili v dobrú kvalitu medu.
Tieto výnosy sú spod priemeru, lebo na slnečnicovej paši tieto výnosy v dobrej sezóne vynášajú aj do 30 kilogramov. Predsa náš spolubesedník sa nesťažuje vzhľadom na všetky výzvy, s ktorými zápasil nielen on, ale aj jeho kolegovia včelári, ktorých je toho času v tomto pazovskom združení asi 60.
Vnášanie nektáru pokračuje vďaka rozkvetu lopúchov a lucerny, čo ovplyvňuje prospešný rozvoj včelstiev, ktoré sa pripravujú na zimu. V súčasnosti najdôležitejšou úlohou včelárov je urobiť dobrú prípravu na zimovanie včelstiev.
Súbežné s týmito prácami menovité združenie koná distribúciu organického prípravku na ochranu od varroázy pre všetkých svojich členov, aby podobne ako vlani vykonali ošetrenie proti tomuto ochoreniu. Touto ochranou sa zmenšuje možnosť nakazenia včelstiev a prenášanie choroby z jedného úľa na druhý.
Varroáza (klieštikovitosť) je parazitárna choroba včiel, ale aj včelieho plodu vyvolaná klieštikom Varroa destructor.