1521 – Turci pod velením sultána Sülejmana I. po dvojmesačnom obliehaní po prvý raz dobyli Belehrad. Potom väčšinu obyvateľov násilne vysťahovali a mesto vykradli, pričom do Konštantínopolu odniesli mnohé kultúrne a historické hodnoty.
1526 – odohrala sa bitka pri Moháči, v ktorej bola uhorská armáda Ľudovíta II. Jagelloského porazená tureckou armádou sultána Sülejmana I. Kráľ Ľudovít II. pri úteku zahynul bez toho, aby po sebe zanechal dediča trónu. Bitka bola začiatkom tureckého panstva v strednej Európe.
1541 – Turci obsadili Budín. Sultán Sülejman I. následne vyhlásil územie popri Dunaji až po Tisu za časť Osmanskej ríše. Budín sa stal centrom novej Osmanskej provincie.
1602 – Turci dobyli stoličný Belehrad, korunovačné mesto uhorských kráľov.
1632 – narodil sa anglický filozof John Locke, predstaviteľ empirizmu, ktorý sa svojimi sociálno-filozofickými spismi stal zakladateľom politického liberalizmu..
1749 – zomrel v Bratislave polyhistor, organizátor vedeckého výskumu v Uhorsku, autor učebníc a encyklopedického diela o historicko-zemepisných poznatkoch celého Uhorska, rektor evanjelického gymnázia a kňaz evanjelickej cirkvi Matej Bel.
1756 – začala sa sedemročná vojna. Pruský kráľ Fridrich II. Veľký napadol Sasko, aby rozbil protipruskú koalíciu, ktorú utvorilo Rakúsko.
1831 – po sedemročnej práci objavil Michael Faraday magnetickú indukciu.
1944 – vypuklo Slovenské národné povstanie (SNP).
1915 – narodila sa švédska filmová herečka Ingrid Bergmanová, laureátka troch Oscarov.
1958 – narodil sa svetoznámy americký popový spevák a skladateľ Michael Jackson, ktorého album Thriller sa stal napredávanejším albumom na svete.
2005 – hurikán Katrina dorazil do Golfského zálivu. Rýchlosť vetra dosiahla 225 km/h a deväťmetrovou búrkovou vlnou zdevastoval hurikán New Orleans. Ničivý živel si vyžiadal 1 330 obetí na životoch.
2013 – americká a švajčiarska vláda dosiahli po maratónskych rokovaniach dohodu, ktorá umožnila americkým úradom nahliadnutie do účtov amerických občanov vo švajčiarskych bankách.