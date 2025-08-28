Akcia dobrovoľného darcovstva krvi sa dnes konala v Starej Pazove na parkovisku pred budovou ZO, kde bolo zaparkované transfuziologické vozidlo. Do 14.00 hodiny po lekárskej prehliadke krv mohli darovať všetci humánni ľudia.
Organizátorom akcie bol Červený kríž Stará Pazova, ktorý pozval občanov, aby pomohli tým najohrozenejším ľuďom. Akcia sa konala v spolupráci s Ústavom pre transfúziu krvi Vojvodiny.
Ďalšia akcia je naplánovaná na sobotu 30. augusta od 16. do 20. hodiny v nákupnom stredisku BIG Pazova. Na tejto lokalite bude aj ďalšia akcia – trojdňové podujatie Gastro Srem, a to 5. až 7. septembra.