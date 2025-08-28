Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol s generálnym riaditeľom Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre susedskú politiku a rozšírenie Gertom Janom Koopmanom a hovorili o aktuálnych dianiach v Srbsku i v regióne, ceste Srbska do EÚ a reformách.
Vučić informoval spolubesedníka o výsledkoch a možnostiach na zrýchlenie splnenia európskej agendy a poukázal na dôležitosť vnútorného konsenzu a celkového dialógu, keď ide o realizáciu kľúčových reforiem v krajine. Dodal, že naším cieľom zostáva lepší život pre občanov a zachovanie stability v regióne.