Na portáli eUprava je od dnešného dňa dostupná vylepšená elektronická služba Výmena vodičského preukazu. Občania tak môžu o nový alebo náhradný preukaz požiadať rýchlo a jednoducho, bez nutnosti osobnej návštevy policajného oddelenia či obecného úradu. Celý proces – od podania žiadosti, cez zaplatenie poplatku až po doručenie na domácu adresu – sa dá vybaviť online.
Službu je možné využiť v prípade uplynutia platnosti preukazu, zmeny mena alebo adresy, ako aj pri strate, krádeži či poškodení dokumentu. Na prihlásenie do systému je potrebné použiť mobilnú aplikáciu ConsentID alebo kvalifikovaný elektronický certifikát. Podmienkou je aj súhlas s použitím fotografie z občianskeho preukazu, ktorá nesmie byť staršia ako päť rokov, a potvrdenie, že pôvodný vodičský preukaz neobsahuje zdravotné obmedzenia.