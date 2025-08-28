Prvý podpredseda vlády Srbska a minister financií Siniša Mali vyhlásil, že na dnešnom zasadnutí vlády bolo prijaté nariadenie o obmedzení marží, čím sa od 1. septembra znížia ceny až 20 000 výrobkov z 23 kategórií vo všetkých maloobchodných reťazcoch.
Mali vyhlásil, že ceny budú znížené o 80 percent všetkého, čo občania každodenne nakupujú, pričom dodal, že maloobchodné reťazce – v závislosti od svojej veľkosti a šírky sortimentu – budú mať až 20 000 výrobkov v akcii.
Ako už prezident Srbska Aleksandar Vučić avizoval, ide iba o časť balíka ekonomických opatrení, ktorých cieľom je zvýšiť životný štandard občanov Srbska, povedal prvý podpredseda vlády.
Poukázal na to, že už v októbri alebo novembri sa očakáva prijatie balíka zákonov, ktoré systémovo vyriešia vplyv rastu cien potravín na rast inflácie.
Podľa jeho slov v krajinách, ktoré prijali podobné opatrenia – ako Rumunsko a Maďarsko – došlo k zvýšeniu obratu a tým aj vyššiemu výberu DPH, takže niet dôvodu na obavy, pokiaľ ide o vplyv týchto opatrení na rozpočet Srbska.
Mali zdôraznil, že sa to výrazne odrazí na rozpočte každej domácnosti a že sa očakáva zníženie cien v priemere o 10, 15 až 20 percent, pričom nejde iba o niekoľko výrobkov, ale o celý sortiment potravín, ktoré všetci denne nakupujeme.
Uviedol, že rozhovory s obchodnými reťazcami, distribútormi a veľkoobchodníkmi neboli jednoduché, ale bola viditeľná ochota toto opatrenie spoločne realizovať, pričom jeho dodržiavanie bude kontrolovať trhová inšpekcia.