Slovenský veľvyslanec v Srbsku Michal Pavúk sa stretol s riaditeľom Kancelárie pre Kosovo a Metóchiu a hlavným vyjednávačom v dialógu Belehrad – Priština Petrom Petkovićom. V priateľskej atmosfére sa venovali aktuálnemu stavu dialógu medzi Belehradom a Prištinou, ako aj situácii na Kosove, so zameraním na postavenie srbskej komunity.
Petković ocenil doterajšiu spoluprácu so Slovenskou republikou a jasnú pozíciu Bratislavy v otázkach suverenity a medzinárodného práva. Veľvyslanec Pavúk potvrdil, že Slovensko aj naďalej aktívne podporuje pokračovanie dialógu pod vedením Európskej únie ako nástroja na dosiahnutie udržateľného riešenia.