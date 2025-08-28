V našej verejnosti dlho očakávané basketbalové majstrovstvá Európy odštartovali v stredu. Turnaj otvorilo aj Srbsko veľmi úspešne a prvá prekážka je zdolaná. Naši v Rige v rámci posledného zápasu prvého kola skupiny A prekonali Estónsko výsledkom 98 : 64, pripísali si na konto prvé body a, čo je dôležité – nechali znovu veľmi dobrý dojem.
Naša selekcia proti pobaltskej krajine bola veľkým favoritom, čo potvrdila aj hrou, a už v úvodných minútach bolo evidentné, že mnoho ťažkostí nebude a že sa črtá príliš presvedčivý triumf.
V úvode sa naši ujali vedenia 9 : 0, Estónsko potom odpovedalo dvomi trojkami, trochu znížilo náš náskok, ale s priebehom prvej štvrtiny už bolo o víťazovi rozhodnuté.
Po prvej desaťminútovke sme viedli 32 : 12, v druhej sa to dodatočne zvýšilo a kulminovalo v tretej časti, keď sme zároveň dosiahli aj maximálnych +44 (83 : 39).
V poslednej časti naši spomalili, šancu dostali aj tí, ktorí neboli v prvom pláne od začiatku, takže Estónsko v poslednej časti aj vyhralo 20 : 12 a, ako by sa povedalo – čestne prehralo.
Náš tréner Svetislav Pešić bol po zápase spokojný s výkonom tímu a tým, ako sa hráči správali na zápase, ale kritizoval organizátorov, že sa dlho čakalo na tlačovú konferenciu a nemohli halu opustiť v čase, ako to zaplánovali, a ísť na oddych.
Takže je príbeh s Estónskom úspešne realizovaný, naši dnes majú deň voľna a zápas druhého kola zohrajú v piatok o 20.15 h proti Portugalsku.
Aj v tom stretnutí bude náš tím veľkým favoritom, ale je potrebné znovu byť obozretný a rešpektovať rivala.
Portugalčania v prvom kole prekvapili Česko (62 : 50).
Pripísali si na konto body a vďaka triumfu proti Čechom sa im veru už teraz črtá postup do eliminačných kôl. Srbsko, Turecko a hostiteľ Lotyšsko sú očakávaní osemfinalisti a pred začiatkom majstrovstiev bolo jasné, že o posledné miesto, ktoré prináša play-off, bojovať budú Česko, Estónsko a Portugalsko.
Preto je triumf proti priamemu rivalovi veľkým kapitálom pre krajinu, ktorá v podstate basketbalovú tradíciu na vysokej úrovni ani nemá. Zvlášť dobre zohral pivot Neemias Queta (Boston Celtics, NBA).
Pravda, v najsilnejšej lige sveta vo svojom tíme nie je v prvej zostave, ale dokázal, že je veľmi dobrý basketbalista a viedol svoju reprezentáciu k dôležitému triumfu.
Spomenutý hostiteľ Lotyšsko tiež poriadne v prvom kole rozčaroval. Proti Turecku nedokázali čeliť a ihneď na štarte zažili debakel 73 : 93, čo tak basketbalisti, ako ani fanúšikovia Lotyšska v Rige neočakávali.
Po zajtrajšom zápase s Portugalskom naša selekcia v základnej skupine ešte vystúpi proti Lotyšsku (sobota) a potom nasledovať budú aj záverečné dva zápasy proti Česku (pondelok) a proti Turecku (streda).
Okrem našej skupiny A sa včera hralo aj v skupine B. Litva – Veľká Británia 94 : 70, Nemecko – Čierna Hora 106 : 76, kým hostiteľ Fínsko horko-ťažko dosiahol triumf proti Švédsku 93 : 90.
Z dnešných zápasov prvého kola v skupinách C a D sa vyznačuje duel Grécko – Taliansko, zároveň aj derby všetkých skupín v prvom kole.