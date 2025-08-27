Ministerstvo cestovného ruchu a mládeže schválilo financovanie štyroch mládežníckych projektov v celkovej hodnote štyroch miliónov dinárov. Cieľom je posilniť regionálnu aj medzinárodnú spoluprácu mladých ľudí a podporiť ich aktívnejšiu účasť v spoločnosti.
Podporu získali Centrum pre mládežnícku prácu a Ekologické združenie Zeleni Sad z Nového Sadu, organizácia Magneta z Plandišta a Európske mládežnícke centrum Vojvodiny. Projekty sú zároveň spolufinancované Európskou komisiou prostredníctvom programu Erasmus+ a programov cezhraničnej spolupráce INTERREG.