Ministerstvo financií Spojených štátov amerických (USA) po šiesty raz predĺžilo odklad uplatnenia sankcií voči spoločnosti NIS. Nový termín predĺženia platí do 26. septembra 2025.
Tento krok umožní NIS pokračovať v bezproblémovej prevádzke rafinérie v Pančeve a zabezpečovať stabilné dodávky ropy a naftových produktov. Informácie potvrdzujú ministerka Dubravka Đedovićová Handanovićová a viacero mediálnych zdrojov.
Aj napriek opakovaným odkladom sankcií ostáva dlhodobá situácia neistá. Ministerka zdôraznila, že krajina vedie intenzívny dialóg s USA i Ruskom v snahe prekonať túto neistotu. Podľa Dušana Bajatovića, riaditeľa Srbijagasa, sú zásoby palív v Srbsku dostatočné až na šesť až osem mesiacov, čo poskytuje čas a priestor na koordinované diplomatické riešenie.