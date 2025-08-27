Predseda vlády Srbska Đuro Macut dnes pri príležitosti výročia založenia Praviteľstvujuščeg sovjetu vyhlásil, že srbský národ pred 220 rokmi začal budovať inštitúcie, ktoré tvoria základ každej štátnosti a spoločnosti.
Macut na slávnostnom zasadnutí vlády pri príležitosti 220. výročia založenia Praviteľstvujuščeg sovjetu – prvého orgánu výkonnej moci v povstaleckom Srbsku a predchodcu súčasnej srbskej vlády – okrem iného uviedol, že o dve storočia neskôr čelí Srbsko novým výzvam a že sa od nás vyžadujú jednota, spolupatričnosť, konštruktívny dialóg a viera v odhodlanie zachovať nezávislosť.