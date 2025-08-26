Pred začiatkom školského roka a na konci letných prázdnin je premávka zvýšená, najmä na diaľniciach a v mestských oblastiach. Na hraničných priechodoch smerom do západnej Európy sa vyskytujú občasné zdržania. V oblastiach so stavebnými prácami sa odporúča trpezlivosť a dodržiavanie dopravnej signalizácie.
Zmena pracovného času niektorých hraničných priechodov má uľahčiť cestovanie. Napríklad priechod Bački Vinogradi – Asotthalom je otvorený od 7.00 do 22.00 h, priechod Bajmok – Bácsalmási funguje od 7.00 do 24.00 v piatky, soboty a nedele. Zmeny sú zosúladené s maďarskými colnými orgánmi.