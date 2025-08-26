Dávid Čapanda, talentovaný stolný tenista zo Selenče, dosiahol na turnaji EYS Riga Open 2025 v Lotyšsku výnimočný úspech. Na tomto prestížnom podujatí, ktoré sa konalo od 20. do 24. augusta v Rige, sa zúčastnili najlepšie európske talenty v kategórii U15.
V singlovom turnaji sa Dávid prebojoval až do finále, kde sa stretol s nasadenou jednotkou, Španielom Alexandrom Malovom. Aj keď finálový zápas skončil jeho prehrou, Dávid si zaslúžene odniesol striebornú medailu.
V mužskej štvorhre U15 sa Dávid spojil s dánskym partnerom Viktorom Bartholomæussenom. Spoločne predviedli vynikajúci výkon a vo finále zdolali írsko-fínsku dvojicu Peadara Sheridana a Jimiho Koivumäkiho, čím získali zlatú medailu.
Okrem toho sa Dávid podieľal na úspechu zmiešaného tímu (Dánsko, Nemecko a Srbsko), ktorý sa umiestnil na 1. mieste v súťaži zmiešaných tímov U15.
Tento úspech potvrdzuje rastúcu silu srbského stolného tenisu a sľubnú budúcnosť mladých talentov, ako je Dávid Čapanda. Jeho výkony na turnaji EYS Riga Open 2025 sú dôkazom jeho odhodlania, tvrdého tréningu a talentu.