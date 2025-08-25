Občianske združenie informatikov BIT a Digitálne mládežnícke stredisko Mestskej knižnice v Novom Sade pripravili pre dievčatá druhého a tretieho ročníka základnej školy bezplatné workshopy programovania v Scratch-i. Projekt sa uskutočňuje s podporou spoločnosti PLAYSTUDIOS Europe.
Vzdelávacie stretnutia sa budú konať od 25. do 29. augusta, každý deň od 10.30 do 12.00 hod., v priestoroch Digitálneho mládežníckeho strediska v Novom Sade.
Účastníčky si budú môcť vyskúšať, ako sa tvorí počítačová hra – tento rok to bude Isabelle a letná párty zo sveta Animal Crossing.
Organizátori zdôrazňujú, že cieľom workshopov je vzbudiť záujem dievčat o informačné technológie a ukázať im, že programovanie môže byť nielen užitočné, ale aj zábavné a kreatívne.
Záujemkyne sa môžu prihlásiť alebo získať viac informácií na e-mailovej adrese dibit.ns@gmail.com ako aj na telefónne číslo 065/604-3003