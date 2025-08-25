V sobotu 23. augusta Miestna organizácia penzistov Kysáč na ihrisku FK Tatra zorganizovala Deň otvorených dverí – rezancovú zábavu. Svojou prítomnosťou rezancovú zábavu poctili aj cezpoľní hostia – penzisti, a to z Vrbasu, Zmajeva, Čurugu, Čelareva, Magliću, Stepanovićeva, Silbaša, Pivnice, Báčskeho Petrovca, Kulpína, Hložian a Begeča.
Prítomných v mene penzistov Kysáča privítali a pozdravili úradujúca predsedníčka Suzana Kalmárová a tajomník Ján Vozár.
Na tomto podujatí prítomní si mohli pozrieť nainštalovanú výstavu vyšívaných kuchárok, ako aj obrazy maliarky Márie Pálikovej, na ktorých bola jej známa téma kvety a kone, ale aj kuchárky, na ktorých boli kuchári.
Kto mal chuť na rezance, mohol si kúpiť za primerané ceny, a to makové, syrové a zemiakové. Mohli si ich vychutnávať na zábave alebo si odniesť domov.
Na dobrú náladu hrala dvojica Andrášik a Zelenák z Kulpína.