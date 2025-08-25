V Hrušove na Slovensku sa počas víkendu 22. – 23. augusta uskutočnil už 28. ročník folklórneho festivalu Hontianska paráda. Toto podujatie každoročne láka tisíce návštevníkov, ktorí si prichádzajú vychutnať atmosféru tradičného života na lazníckych usadlostiach, sledovať ukážky starodávnych roľníckych prác, navštíviť hontianske dvory, remeselný jarmok či ochutnať špeciality miestnej kuchyne. Medzi zahraničnými účinkujúcimi boli tohto roku aj členovia Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Pivnica.
Už v piatok večer sa mladšia a staršia tanečná skupina Folklórneho súboru V pivnickom poli predstavili v amfiteátri v programe s príznačným názvom Pozdravy krajanov, kde spolu s ďalšími súbormi priniesli kus tradície vojvodinských Slovákov.
V sobotu sa program presunul aj na menšie pódium Pri vežičke. Tu vystúpili mužská a ženská spevácka skupina, pričom každá zaspievala vlastnú zmes ľudových piesní. Po ich vystúpení nasledoval tanečný blok, v ktorom sa opäť predstavili mladší i starší tanečníci. Popoludní v amfiteátri odznel program V srdciach zatavené, kde sa do programu zapojila zmiešaná spevácka skupina a staršia tanečná skupina SKUS Pivnica.
O to, aby vystúpenia tanečníkov a spevákov mali plný zvuk a pôsobivý sprievod, sa postaral orchester v zložení: Ondrej Maglovský a Štefan Chrček na harmonike, Štefan Blatnický na gitare, Vladimír Čáni na kontrabase a huslistky Michaela a Martina Papové zo Zvolena.
Okrem vystúpení niekoľkí členovia využili možnosť vyfotografovať sa v tradičnom pivnickom odeve, ktoré zrealizovalo Centrum tradičnej kultúry pre SĽUK z Bratislavy.
Účasť SKUS Pivnica na Hontianskej paráde za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí opäť potvrdila význam tohto spolku pri zachovávaní a prezentácii slovenskej kultúry vo Vojvodine aj za jej hranicami. Vystúpenia v Hrušove sa stretli s vrelým prijatím publika a boli dôstojnou reprezentáciou bohatej tradície vojvodinských Slovákov.
Foto: Ondrej Benka