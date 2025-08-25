V sobotu 23. augusta 2025 v Dome kultúry v Laliti sa uskutočnila v poradí už 5. Tortiáda, ktorá je súčasťou osláv 235. výročia príchodu Slovákov do dediny.
V dnešnej Laliti sa počas tereziánskej a jozefínskej kolonizácie v rokoch usídlilo tristo srbských a slovenských rodín. Slováci sa začali sťahovať zo Zvolenskej, Hontianskej, Novohradskej a Gemerskej stolice, no boli medzi nimi aj obyvatelia z Peštianskej a menší počet z Nitrianskej stolice. V roku 1790 uzavreli tu Slováci osadnícku zmluvu, na základe ktorej dostali usadlosti a pozemky na stavbu domov. Postupne tak vznikla Slovenská ulica. A zotrvali tu 235 rokov.
Podujatie cukrárskeho majstrovstva zoskupilo ženy z rôznych miest, nielen miestne tortárky, z bližšieho okolia, ale i širšie, zo Sriemu a zo Slovenska, z Mane, ktoré prostredníctvom zhotovených a vystavených tort predstavili svoje umelecké a kulinárske zručnosti.
Program v organizácii Turistickej organizácie Obce Odžaci a Miestneho spoločenstva Laliť sa začal popoludním prijímaním súťažných tort. Slávnostné otvorenie si boli naplánovali na 15. hodinu, po čom ďalšiu hodinu nasledovala výstava tort, ktorú si návštevníci mohli poprezerať, a potom sa uskutočnilo aj ich hodnotenie a „predaj“ tort.
Pri otváracom ceremoniáli predstavili hodnotiacu komisiu a samotné podujatie otvoril domáci richtár Janko Benka.
Návštevníci mali možnosť pozrieť si, a potom za symbolický poplatok ochutnať najrôznejšie druhy tort, ktoré im samotné cukrárky a ostatné dobrovoľníčky pri organizovaní tortiády poodkrajovali. Za dobrú štvrťhodinku na stoloch zostali len prázdne tácky, lebo záujem Laliťanov o torty bol ozaj veľký a všetci si chceli domov odniesť čoraz viac kúskov v pripravených nádobách.
Prinesených tort bolo spolu 26. Je to o niečo menší počet ako v minulých rokoch a organizátor cukrárkam hradil časť materiálu, ktorý použili pri výrobe tort. Na rozdiel od minulých rokov, keď všetky torty boli rozdelené do dvoch kategórií – svadobná a detská – tentoraz všetky torty hodnotili v rámci jednej kategórie.
Hodnotiaca komisia pracovala v zložení odborníkov: Biljana Hrnjaková, Srđan Keravica a viacnásobná víťazka tohto podujatia – domáca cukrárka Želka Valentová.
Svoje torty vystavovali a predávali účastníci z Kysáča, Lalite, Silbaša, Kuly, Odžakov, Pivnice, Ratkova, Ruského Kerestúra, Báčskeho Gračca, Karavukova, Erdevíka a zo Slovenska, z Mane.
Napokon bolo aj vyhlásenie výsledkov s odovzdaním ocenení najúspešnejším cukrárkam.
Podľa poroty najlepšiu a najchutnejšiu tortu upiekla Slobodanka Pećaraninová, profesorka v Strednej odbornej škole pohostinstva z Kuly, ktorá, ako sme si overili, bola víťazkou aj 1. Tortiády v Laliti pred piatimi rokmi. Jej odmenu prebrala žiačka z domáceho prostredia Danijela Trticová. Na druhom mieste podľa hodnotenia bola torta Anny Rauzovej zo Silbaša a na treťom mieste už po tretíkrát v rámci tohto podujatia v Laliti zakotvila Ruženka Horvátová z Erdevíka so svojou detskou tortou.
Odmeny tohto roku boli päťdňový pobyt v kúpeľoch vo Vrnjačkej Banji pre dve osoby, tiež televízny prijímač, ako aj elektrické prístroje toast a pre palacinky i za vrece múky pre všetky víťazky.
Nedeľný večerný program v Laliti uzavrel koncert skupiny Euro band.