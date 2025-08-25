Že sa leto chýli ku koncu, nenasvedčujú len poveternostné podmienky a skutočnosť, že sa stmieva už po 19. hodine. Potvrdzujú to aj športové udalosti, ktoré sa každoročne a pravidelne konajú na sklonku najteplejšieho ročného obdobia.
Tak sa aj tenisový US Open v New Yorku, posledný Grand Slam turnaj sezóny, každoročne hráva počas posledného augustového týždňa a na začiatku septembra.
V tomto exkluzívnom americkom meste odštartovalo 145. vydanie tohto športového podujatia. Tituly z minuloročnej sezóny obhajujú Aryna Sabalenka v dámskej dvojhre a Jannik Sinner v mužskej dvojhre.
To, čo nás najviac zaujíma, je fakt, že Novak Đoković postúpil do druhého kola, keďže v noci na pondelok podľa stredoeurópskeho času v prvom kole porazil 19-ročného Američana Lernera Tiena výsledkom 3 : 0 na sety (6 : 1, 7 : 6, 6 : 2).
V nasledujúcom kole si Nole zmeria sily s ďalším Američanom – Zacharym Svajdom, a tento duel je na programe už v stredu.
Z našich tenistov dnes mal vystúpiť László Györe proti Belgičanovi Raphaëlovi Collignonovi, ale sa pre zranenie musel vzdať. Jeho miesto obsadil tzv. lucky loser Daniel Elahi Galán z Kolumbie, ktorý sa tak popoludní postaví proti Belgičanovi.
Predsa, do konca dňa na kurte v New Yorku vystúpi aj Miomir Kecmanović, ktorý má v prvom kole za súpera Brazílčana Joãoa Fonsecu, inak 44. tenistu sveta. Tento duel by sa nemal začať pred 18.30 h.
Tým by v podstate mali byť vystúpenia tenistov zo Srbska na tento deň aj skončené. Už v utorok vystúpi Hamad Međedović, ktorý v prvom kole smeruje na Nemca Daniela Altmaiera. Zaujímavé je, že sa v tom dueli stretnú 56. hráč ATP poradovníka, čiže Altmaier, a 57. tenista sveta Međedović.
V dámskej dvojhre už viac Srbsko predstaviteľku nemá – Olga Danilovićová vypadla v prvom kole, keď prehrala proti 92. hráčke sveta, Japonke Moyuke Uchijimeovej, výsledkom 2 : 1 na sety (7 : 6, 4 : 6, 7 : 6).
Zápas trval viac ako tri hodiny a nakoniec ho získala Uchijima, ktorá mala na konci možno aj viac šťastia a koncentrácie. Obe tenistky mali počas hry vzostupy aj pády a množstvo nepremenených mečbalov.
V prvom sete Japonka vyhrala v tiebreaku a Danilovićová mala až päť brejkbalov, no všetky príležitosti jej súperka odvrátila.
Na začiatku druhého setu Danilovićová utrpela brejk, ale súperke to vrátila v šiestom geme. V desiatom, keď Japonka podávala na 5:5, Danilovićová urobila brejk a vyrovnala na 1:1.
V treťom sete sme videli skutočnú drámu. Tenistky si žiarlivo strážili svoje servisy až do brejku našej tenistky v ôsmej hre.
Olga potom podávala na víťazstvo a mala tri mečbaly za sebou, no Japonka ich dokázala zachrániť a následne urobiť brejk.
Danilovićová mala ďalšie tri mečbaly v 12. geme, ale Uchijima ich opäť dokázala zachrániť a doviesť set do supertiebreaku. Nakoniec v ňom vyhrala 11 : 9 a konečných 2 : 1 na sety bolo v jej prospech.
Tak sa Olga Danilovićová s turnajom v New Yorku lúči a jej najlepší výkon na poslednom Grand Slam podujatí sezóny zostáva z roka 2021, keď sa prebojovala do druhého kola.
Jej tohtoročná súperka v prvom kole, Moyuka Uchijima, v druhom kole smeruje na víťazku zápasu medzi Barborou Krejčíkovou a Victoriou Mbokovou.