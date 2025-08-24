Podobne, ako aj predchádzajúce letné mesiace je aj august bohatý na športové obsahy. Aktuálny rok nie je olympijským a nehrajú sa FIFA svetové majstrovstvá, ako dve najväčšie športové udalosti na svete, ale aj tak je množstvo turnajov, ktoré si každopádne zasluhujú pozornosť.
Tak na sklonku aktuálneho týždňa odštartovali aj majstrovstvá sveta vo volejbale žien. Sú zároveň 20. ročníkom tohto turnaja, ktorý organizuje Medzinárodná volejbalová federácia (FIVB).
Podujatie sa koná v Thajsku od 22. augusta do 7. septembra a okrem toho je akciou, ktorá sa realizuje v dvojročnom cykle v nepárnych rokoch a s rozšíreným formátom, do ktorého sa zapojilo 32 tímov.
Naša reprezentácia, ktorá je dvojnásobným šampiónom sveta aj tohtoročné vydanie majstrovstiev otvorila výborne a v prvom kole skupiny H naše dievčatá bez mnoho ťažkostí prekonali Ukrajinu výsledkom 3 : 0 na sety. Konkrétne bolo 25 : 21, 25 : 19 a 25 : 17.
Selekciu z lavičky znovu vedie tréner Zoran Terzić, s ktorým naša ženská volejbalová reprezentácia v podstate aj dosiahla najväčšie úspechy v dejinách, keď sme získavali európske a svetové tituly.
Samozrejme, tím je v porovnaní s niektorými predchádzajúcimi turnajmi výraznejšie zmenený, čo je aj očakávané s ohľadom na to, že je zmena generácie nevyhnutná.
Tak už nehrajú Bianka Buša, Bojana Drča, Maja Ognjenovićová, Brankica Mihajlovićová, Stefana Veljkovićová či ešte niektoré volejbalistky, ale vedúcou je aj ďalej jedna z najlepších hráčok sveta Tijana Boškovićová.
Zo skúsenejších sú v reprezentácii aj tentoraz Mina Popovićová, Katarína Dangubićová, Slađana Mirkovićová či Bojana Milenkovićová a pridali sa aj mladšie, ale dobré hráčky Vanja Ivanovićová, Aleksandra Uzelcová a ďalšie.
Srbsko v druhom kole v pondelok za súpera má Kamerun a v poslednom kole v stredu bude rivalom Japonsko, najväčší rival v boji o prvé miesto v základnej fáze.
V druhom kole sa už nebudú ako skôr formovať nové skupiny, ale sa hrať ihneď budú eliminačné kolá, začnúc s osemfinále. Naša skupina sa zlučuje so skupinou A, v ktorej sú Thajsko, Holandsko, Švédsko a Egypt.
Zmeny vo formáte a rozšírenie počtu účastníkov
Aktuálny turnaj je prvým šampionátom sveta, ktorý sa hrá v juhovýchodnej Ázii a zároveň prvým z dvoch po sebe idúcich majstrovstiev sveta, ktoré sa v roku 2025 budú konať v tomto regióne, pričom po ženskom šampionáte na programe budú aj majstrovstvá sveta mužov na Filipínach.
Ako sme už spomenuli, Srbsko obhajuje titul po tom, čo v roku 2022 získalo druhý za radom.
Predtým bol formát súťaže určený dohodami medzi hostiteľskou krajinou a FIVB, čo viedlo k rôznym a nejednotným formátom.
V marci 2022 však schválila správna rada FIVB nový navrhovaný formát majstrovstiev sveta.
Na jeho štandardizáciu sa navrhlo, aby formát začal fázou skupín a následne pokračoval fázou priamej eliminácie.
Okrem toho navrhli zvýšiť počet tímov z 24 na 32. Nový formát majstrovstiev sveta bol potvrdený koncom roka 2022 a začal sa týmto ročníkom.
Naša selekcia tentoraz nie je zaradené medzi najväčších favoritov, čo je v podstate čiastočne aj očakávané práve z dôvodu zmeny generácie a toho, že Srbsko v predchádzajúcich mesiacoch veru hralo príliš slabo v Lige národov, keď sme finišovali na 15. mieste so skóre tri triumfy a až deväť prehier.
V reprezentácii v uvedenej súťaži však nehrali naše najlepšie volejbalistky, takže ten dojem nie je celkom správny, ale už sme videli, že naše dievčatá nie najlepšie pochodili aj na minuloročných Olympijských hrách v Paríži, keď sme vypadli už vo štvrťfinále proti Taliansku.
Ale, náš tím je obhajcom svetového titulu, vyhrali sme v rokoch 2018 a 2022.
Tak je Srbsko medzi najúspešnejšími selekciami sveta a netreba zabudnúť ani na bronz z roku 2006, ktorý sme získali ako Srbsko a Čierna Hora.
Najkrajšie spomienky sú predsa z predchádzajúcich MS, na ktorých sa Srbsko k zlatej medaile prebojovalo so skóre 12 triumfov a 0 prehier.