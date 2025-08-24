Medzinárodná konferencia s názvom Zuzana Chalupová – maliarka detskej duše, ktorou si organizátori a účastníci pripomenú 100. výročie od narodenia insitnej maliarky Zuzany Chalupovej – Mama Zuzany uskutoční sa v sobotu 18. októbra t. r. o 11.00 h v priestoroch Miestneho spoločenstva v Kovačici.
Organizátori konferencie: Miestne spoločenstvo Kovačica, Galéria insitného umenia, Obec Kovačica, cirkevný zbor Kovačica pozývajú záujemcov, kultúrnych dejateľov, milovníkov a ctiteľov umenia a diela a osobnosti spomenutej maliarky, aby svojím prejavom, ako aj autorským textom o živote a diele Zuzany Chalupovej umocnili spomienku na Mamu Zuzanu.
Svoju účasť treba potvrdiť a autorské texty zaslať najneskôr do 5. októbra 2025 na e-mailovú adresu: mskovacica@gmail.com. Cestovné a občerstvenie zabezpečuje organizátor sympózia.