410 – vizigótsky kráľ Alarich so svojimi bojovníkmi dobyl Rím.
1807 – zomrel rakúsky lekár, oftalmológ a chirurg Jozef Jacob Plenck, priekopník rozvoja medicíny a výchovy lekárov v Uhorsku.
1853 – George Crum, šéfkuchár reštaurácie v Saratoga Springs, štát New York (USA), po prvý raz ponúkol svojmu hosťovi vypražené tenké zemiakové čipsy.
1899 – narodil sa argentínsky spisovateľ Jorge Luis Borges, významná postava literatúry 20. storočia. Napísal mnoho básnických zbierok, ako napríklad Mesiacu zoči-voči, Chvála tieňa, Ten druhý, ten istý, Dejiny noci či Šifra. Vo svete je známy aj ako originálny prozaik, tvorca esteticky a myšlienkovo bohatých a na prvý pohľad iracionálnych príbehov.
1914 – ukončená je Cerská operácia, prvé veľké spojenecké víťazstvo v prvej svetovej vojne.
1960 – narodil sa prvý rakúsky astronaut Franz Viehböck.
1968 – na atole Mururoa v južnom Tichom oceáne testovalo Francúzsko svoju prvú vodíkovú bombu.
1981 – zomrel americký džezový hudobník Bill Coleman.
1991 – Michail Gorbačov odstúpil z funkcie generálneho tajomníka ÚV Komunistickej strany Sovietskeho zväzu (KSSZ).
1991 – Ukrajina deklarovala nezávislosť od Sovietskeho zväzu.
2009 – zomrel legendárny rakúsky lyžiar Toni Sailer, známy napríklad tým, že sa na ZOH 1956 v talianskej Cortine d’Ampezzo stal prvým alpským lyžiarom v histórii, ktorý získal na jednej zimnej olympiáde tri zlaté medaily.