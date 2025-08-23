Predstavením Tri prasiatka, ktoré zahrali herci belehradského Divadla Sanjalište, včera večer na letnej scéne pred divadelnou sálou v Starej Pazove je skončené tohtoročné detské kultúrne leto v organizácii Strediska pre kultúru Stará Pazova. Generálnym patrónom podujatia bola Obec Stará Pazova.
V predstavení túto známu bájku zahrali štyria herci v stvárnení postáv troch prasiatok a zlého vlka. So svojím výkonom i tentoraz oduševnili početných malých milovníkov Tálie, lebo ide o moderné detské divadlo cestovného rázu.
Počas tohto leta herci boli angažovaní v divadlách po celom Srbsku. Obec Stará Pazova už tradične počas leta usporiada takéto podujatia venované najmladším občanom. Divadielka sa hrajú nielen v samotnom meste, ale aj v dedinách obce, čím sa ona môže pochváliť.