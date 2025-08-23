V rámci programov Dní mesta Nadlak 2025 aktívne sa na tomto podujatí v susednej krajine zúčastňujú j Slováci zo Srbska.
Tohto roku sa tamojšej kultúrnej verejnosti predstaví maliarka amatérka Anna Nosálová zo Selenče.
Výstava náboženskej maľby Anny Nosálovej bude otvorená v sobotu 30. augusta a v nedeľu 31. augusta v Dennom centre Jána Keblovského pre staršie osoby v Nadlaku.
Anna Nosálová (1962) zo Selenče je jednou z aktívnejších členiek Združenia petrovských výtvarných umelcov, ktorá sa zúčastňuje výstav a aktivít nielen v Petrovci, ale aj v Selenči a v Báči. Spolok svätého Vojtecha, presnejšie jeho miestna skupina v Selenči, kde Nosálová participuje, organizuje výtvarný tábor neafirmovaných výtvarných umelcov – amatérov. Ako miesto stretnutia si zvolili františkánsky kláštor v Báči.
V októbri 2022 získala Osobitné verejné uznanie Obce Báč za celkový prínos v oblasti kultúrnej a umeleckej tvorivosti.