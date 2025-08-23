1572 – v Paríži (v noci z 23. na 24. augusta) sa udiala udalosť známa ako Bartolomejská noc. Na podnet Kataríny Medicejskej zavraždili vyše 3 000 hugenotov, zhromaždených pri príležitosti sobáša ich vodcu Henricha III. Navarrského – neskoršieho kráľa Henricha IV. s Margarétou z Valoisu.
1780 – narodil sa slovinský filológ Bartolomej Kopitar, tvorca slovinského spisovného jazyka.
1866 – Pražským mierom sa skončila vojna medzi Pruskom a Rakúskom. Pruské víťazstvo znamenalo koniec prusko-rakúskeho dualizmu v Nemecku a po rozpustení Nemeckého spolku založeného roku 1815 sa prestalo Rakúsko počítať medzi nemecké štáty.
1903 – vo švajčiarskom meste Bazilej sa uskutočnil 6. sionistický kongres, na ktorom došlo k dočasnému rozštiepeniu sionistického hnutia: časť delegátov žiadala založenie židovského štátu v Palestíne a druhá časť v britskej Ugande.
1926 – zomrel taliansky filmový herec Rudolpho Valentino, napriek krátkej kariére získal srdcia hlavne ženského publika filmami Štyria príšerní jazdci z Apokalypsy, Šejk, Krv a piesok ainé.
1939 – predstavitelia Nemecka a ZSSR podpísali v moskovskom Kremli pakt o neútočení – Pakt Ribbentrop-Molotov.
1944 – v Rumunsku sa začalo protifašistické povstanie.
1958 – Televízia Belehrad začala s vysielaním experimentálneho program z nedokončeného štúdia na belehradskom veľtrhu, ktorý občania mohli sledovať na televíznych aparátoch vo výkladoch a na najdôležitejších verejných miestach v meste.
1966 – zomrel Ivan Sarić, prvý človek zo Srbska, ktorý vzlietol lietadlom v roku 1910 v Subotici.
1990 – Ľudová snemovňa rozhodla o pripojení Nemeckej demokratickej republiky (NDR) k Nemeckej spolkovej republike (NSR). Proces znovu zjednotenia sa dovŕšil 3. 10. 1990.
1990 – Sovietska republika Arménsko vyhlásila nezávislosť a Estónsko začalo rokovania o odtrhnutí od Sovietskeho zväzu.