Počas augusta 2025 sa uskutočnili významné rokovania o ďalších vedeckých, literárnych a prekladových projektoch Matice slovenskej, Matice srbskej a Archívu Vojvodiny.
Spoločné rokovania viedol predseda Kulturologicko-filozofického odboru Lukáš Perný, spolu s bývalým predsedom Matice slovenskej v Srbsku a teológom, významným predstaviteľom Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Novom Sade Branislavom Kulíkom. Zúčastnili sa aj predseda Matice srbskej, spisovateľ, vedec a básnik Dragan Stanić, tajomník Matice srbskej, historik a spisovateľ Milan Micić, ako aj riaditeľ Archívu Vojvodiny, vedec a spisovateľ Nebojša Kuzmanović.
Súčasne s nimi a ďalšími osobnosťami, ako napríklad literárnym kritikom Nenadom Šaponjom či pracovníčkou Archívu Vojvodiny Tatjanou Savnićovou, realizovali anketu spojenú s výskumom o srbsko-slovenských kultúrnych väzbách. Diskutovalo sa tiež o septembrovej medzinárodnej konferencii o Kollárovi, Šafárikovi a druhej vlne národného obrodenia, resp. o plánovanom spoločnom výstupe v podobe bilingválneho zborníka.
Zdroj a foto: Matica slovenská