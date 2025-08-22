V nasledujúcich siedmich dňoch ceny paliva zostanú nezmenené.
Máloobchodná cena eurodieselu bude stáť 192 dinárov za liter, kým benzín BMB 95 bude stáť 178 dinárov za liter, vyhlásili z Ministerstva pre vnútorný a zahraničný obchod.
Združenie občanov NS blok tohto roku už po pätnástykrát organizuje výmenu učebníc pre základnú školu. Okrem učebníc záujemcovia si takto zdarma môžu zabezpečiť i povinné čítanie, školské vybavenie a ďalšie učebné pomôcky. Akcia prebieha...Čítaj viacDetails
Počas augusta 2025 sa uskutočnili významné rokovania o ďalších vedeckých, literárnych a prekladových projektoch Matice slovenskej, Matice srbskej a Archívu Vojvodiny. V Archíve Vojvodiny Spoločné rokovania viedol predseda Kulturologicko-filozofického odboru Lukáš Perný,...Čítaj viacDetails
Zajtra v Kysáči v reštaurácii FK Tatra o 16. hodine MO starobných penzistov usporiada Deň otvorených dverí, čiže rezancovú zábavu. Návštevníci budú mať príležitosť vychutnať si makové, zemiakové a syrové rezance, robené a vyvárané spôsobom, ako to...Čítaj viacDetails
V sále Domu kultúry 3. októbra v Kovačici, v rámci seminára Píšeš? Píšem! sa včera uskutočnila prvá prezentácia hudobnej dielne vo forme koncertu pod názvom Kto sme my. Podujatie pripravila hudobná skupina ČADAVANDALI, ktorá...Čítaj viacDetails