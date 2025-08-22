1485 – zomrel anglický kráľ Richard III., posledný kráľ z rodu Yorkov. Narodil sa 2. 10. 1452.
1777 – rakúska cisárovná Mária Terézia vydala nariadenie o reorganizácii školstva v monarchii Ratio educationis.
1785 – cisár Jozef II. vydal patent o zrušení nevoľníctva v Uhorsku.
1843 – narodil sa americký astronóm, fyzik a vynálezca Samuel Pierpont Langley.
1854 – narodil sa srbský kráľ Milan Obrenović.
1862 – narodil sa francúzsky hudobný skladateľ Claude Debussy, predstaviteľ hudobného impresionizmu.
1864 – podpísaný bol Ženevský dohovor o ochrane zranených vo vojne, ktorý predchádzal založeniu Červeného kríža.
1891 – zomrel divadelný, literárny a výtvarný kritik, prozaik, fejtonista, novinár a jeden zo zakladateľov modernej českej poézie Jan Neruda. Debutoval básnickou zbierkou Hřbitovní kvítí, po ktorej nasledovala známa zbierka Písně kosmické. Vrcholom jeho prozaickej tvorby sú Povídky malostranské.
1932 – britská spoločnosť BBC uskutočnila priamy prenos televízneho vysielania. Diváci mali možnosť sledovať populárnych kabaretných hercov. Po dvojročnej skúšobnej prevádzke sa tak začalo vo Veľkej Británii pravidelné televízne vysielanie.
1936 – narodil sa spisovateľ Dobrica Erić.
2015 – posledný kráľ Juhoslávie Petar II. Karađorđević bol rehabilitovaný, lebo vyšší súd v Belehrade potvrdil, že bol obeťou vyhnanstva a násilia z politických a ideologických dôvodov.