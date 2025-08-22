V sále Domu kultúry 3. októbra v Kovačici, v rámci seminára Píšeš? Píšem! sa včera uskutočnila prvá prezentácia hudobnej dielne vo forme koncertu pod názvom Kto sme my. Podujatie pripravila hudobná skupina ČADAVANDALI, ktorá zhudobnila víťazné texty literárnej súťaže.
Svojím umeleckým prejavom sa predstavili autori: Miroslav Sabo, Marianna Ibrahimiová, Petra Pekarovičová Oravcová, Marta Viteková, Ema Olnerová a Adam Kollár. Na pódiu vystúpili mladí účinkujúci: Hana Barcová, Sára Bakošová, Melánia Bešková, Emina Čásarová, Marián Gečevský, Peter Chromek, Marianna Ibrahimiová, Ema Juricová, Peter Lachký, Viliam Lenhart, Ema Olnerová, Aurel Pohorelec, Lara Pohorelcová, Katarína Poliaková, Luka Stojković a Ema Veňarská.
Hudobná dielňa prebiehala pod vedením štyroch skúsených lektorov: Tomáša Pohorelca, Gabriela Lovása, Mateja Urbana a Vierky Semaňákovej.
Vďaka vytrvalej práci vznikol program, ktorý spojil literatúru s hudbou a priniesol do Kovačice nevšedný umelecký zážitok.