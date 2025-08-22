Minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva vo vláde Srbska Dragan Glamočić včera hovoril so zástupcami Asociácie 2022 o aktuálnych výzvach v poľnohospodárskom sektore a systémových riešeniach dlhodobých problémov, ktorým čelia poľnohospodárski výrobcovia.
Osobitná pozornosť na stretnutí, ktorého sa zúčastnilo osem delegátov zo všetkých častí Srbska, bola venovaná stavu jarných plodín a očakávaniam pre nadchádzajúcu žatvu.
Glamočić vyzdvihol, že ministerstvo bude sprostredkovať a poskytne plnú podporu poľnohospodárskym výrobcom, pričom zdôraznil, že včasné konanie je kľúčové.
Diskutovalo sa o cene slnečnice, ako aj o potrebe čo najskôr zorganizovať stretnutie s výrobcami oleja, aby sa dosiahlo udržateľné riešenie.
Preberali sa aj otázky týkajúce sa neistých platieb a problémov pri nákupe poľnohospodárskych výrobkov.