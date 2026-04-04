188 – narodil sa Marcus Aurelius Antoninus, jeden z najbrutálnejších panovníkov v rímskych dejinách.
1581 – anglická kráľovná Alžbeta I. povýšila piráta a moreplavca Francisa Draka do rytierskeho stavu po jeho návrate z plavby okolo sveta.
1617 – zomrel škótsky matematik, fyzik a astronóm John Napier. Považuje sa za objaviteľa logaritmu.
1825 – narodil sa srbský jazykovedec Ðura Daničić. Vzdelával sa v rodnom Novom Sade, dnešnej Bratislave, Pešti a vo Viedni. Spolu s Vukom Karadžićom pracoval na reforme srbského pravopisu a jazyka.
1945 – vojská 7. gardovej armády 2. ukrajinského frontu s rumunským tankovým plukom oslobodili Bratislavu.
1949 – ministri zahraničných vecí Belgicka, Dánska, Francúzska, Holandska, Islandu, Kanady, Luxemburska, Nórska, Portugalska, Talianska, USA a Veľkej Británie podpísali vo Washingtone zmluvu o vojenskom spojenectve – NATO.
1968 – zomrel (bol zavraždený) vodca amerických černochov v boji za občianske práva a rasovú rovnoprávnosť, baptistický kazateľ Martin Luther King, laureát Nobelovej ceny mieru.
1969 – v Houstone po prvýkrát implantovali do ľudského tela umelé srdce, 47-ročný pacient však po štyroch dňoch zomrel.
1975 – Bill Gates a Paul Allen založili spoločnosť Microsoft.
1984 – zomrel sovietsky konštruktér lietadiel Oleg Konstantinovič Antonov.
1999 – lietadlá NATO ničivými projektilmi zničili palivové nádrže centrálnej belehradskej mestskej teplárne v Novom Belehrade, pričom zahynula jedna osoba. Takmer v rovnakom čase sa terčom stala Policajná akadémia v Banjici, pričom bola poškodená budova neďalekej VMA, ktorá bola plná pacientov vrátane 22 zranených z útoku NATO.
2006 – kuvajtské ženy mohli po prvý raz v histórii emirátu kandidovať a hlasovať vo voľbách.