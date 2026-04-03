Milovníci klasických automobilov, tzv. oldtimerov, si aj tento rok prídu na svoje. V nedeľu 5. apríla sa v Pančeve uskutoční slávnostné otvorenie sezóny jázd oldtimerov, ktoré organizuje klub Mini klasik Pančevo.
Toto podujatie každoročne zhromažďuje nadšencov historických vozidiel, pričom osobitnú pozornosť púta karavána smerujúca do Banátu. Návštevníci budú mať príležitosť vychutnať si jedinečné automobily a atmosféru minulých čias. Oldtimery zavítajú aj do obce Kovačica, konkrétne do Kovačice a Debeljače.
Zraz účastníkov je naplánovaný pri Dome armády v Pančeve, pričom odchod karavány je stanovený na 10.30 hod. Trasa jazdy povedie cez Banát na úseku Pančevo – Kovačica – Debeljača a ponúkne účastníkom aj návštevníkom možnosť obdivovať nielen krásnu krajinu, ale aj vzácne exempláre automobilovej histórie.
Príchod do Kovačice sa očakáva približne o 12.00 hodine. Účastníci navštívia Galériu naivného umenia, kde sa oboznámia s jedinečným umeleckým prejavom, ktorým je toto miesto známe po celom svete.
Následne bude kolóna pokračovať takzvanou letnou cestou smerom do Debeljače.
Podujatie nie je len o jazde – je to predovšetkým stretnutie nadšencov starých automobilov v príjemnej atmosfére, spojené s výmenou skúseností a príbehov, ktoré nesú ducha minulosti. Organizátori sľubujú dobrú náladu, zaujímavé stretnutia a veľký počet starostlivo zachovaných vozidiel.