Belehradský sláčikový orchester Dušana Skovrana vystúpil včera večer v slovenskom evanjelickom kostole v Starej Pazove. V akustickom prostredí kostola boli na programe diela Johanna Sebastiana Bacha a okrem 12 hudobníkov tohto renomovaného sláčikového orchestra ako sólisti vystúpili Miodrag Bogić (husle) a Ivan Kirn (hoboj). Koncert pri príležitosti veľkonočných sviatkov organizovali Ljubinko Lazić a Stredisko pre kultúru Stará Pazova.
V mene Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Starej Pazove prítomných početných milovníkov vážnej hudby pozdravil Igor Feldy, senior sriemsky a farár staropazovský, kým viac o programe a dielach Bacha hovoril Ljubinko Lazić, ktorý zároveň v orchestri aj hral.
Belehradský sláčikový orchester Dušana Skovrana je najstarší a najznámejší srbský sláčikový orchester, ansámbel s uznávanými medzinárodnými vystúpeniami a zájazdmi, kde bol vždy odmenený potleskom publika a pochvalnými recenziami kritikov. Vlani si pripomenuli veľké jubileum – 60 rokov pôsobenia.
Ansámbel pomenovali jeho členovia ako prejav úcty k svojmu zakladateľovi a prvému dirigentovi, zosnulému prof. Dušanovi Skovranovi, ktorý orchester v roku 1965 založil z najlepších študentov sláčikového oddelenia Hudobnej akadémie v Belehrade (dnes Fakulty hudobného umenia). Neskôr, v roku 1980, sa orchester profesionalizoval. Orchester absolvoval zahraničné turné vo viac ako 400 mestách a včera večer v Starej Pazove vystúpil po prvý raz pod vedením Miny Mendelsonovej, koncertnej majsterky.
Krásny umelecký zážitok na koncerte predviedli aj jeho sólisti Miodrag Bogić a Ivan Kirn.
Kto zmeškal tento koncert v Starej Pazove, má možnosť zavítať v nedeľu na Kolarac na Belehradskú promenádu so začiatkom o 11.00 hod.