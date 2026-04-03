1367 – narodil sa anglický kráľ Henrich IV., prvý z rodu Lancasterovcov.
1764 – vo Frankfurte nad Mohanom (Nemecko) korunovali za rímskonemeckého cisára Jozefa II., syna Márie Terézie.
1770 – vyššia banská škola v Banskej Štiavnici sa premenovala na Banícku akadémiu.
1800 – narodil sa v Spišskej Sobote obchodník a podnikateľ Ján Juraj Rainer, ktorý si v roku 1833 prenajal kúpele v Starom Smokovci a vystaval tu ubytovne, kúpeľné domy, zábavné centrá a jedálne.
1807 – v dedine Voganj, neďaleko Rumy, začalo sa Ticanovo povstanie, pomenované podľa Teodora Avramovića Ticana. Povzbudení víťazstvami srbských povstalcov nad Turkami a nespokojní s vysokými odvodmi vzbúrili sa roľníci z panstva grófa Karla Pejačevića. Rakúske vojsko vzburu potlačilo, Tican bol zajatý a popravený koncom roku 1807.
1915 – zomrela srbská maliarka Nadežda Petrovićová. Bola profesorkou Akadémie výtvarných umení v Belehrade a spolu s Branislavom Nušićom založila spoločnosť Kolo srpskih sestara.
1922 – Josif V. Stalin sa stal generálnym tajomníkom Ústredného výboru Komunistickej strany Ruska.
1933 – britskí letci uskutočnili prvý let ponad Mount Everest.
1948 – premiérou drámy Ivana Cankara Kralj Betajnove, ktorú režíroval Bojan Stupica, slávnostne začalo pôsobiť Juhoslovanské Juhoslovanské činoherné divadlo.
1999 – NATO lietadlá zbúrali novosadský Most slobody.
2007 – francúzsky vlak TGV utvoril nový svetový rýchlostný rekord, keď dosiahol rýchlosť 574,8 kilometra za hodinu.