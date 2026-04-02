V priestore Americký kútik (American Corner) v Novom Sade v piatok 3. apríla bude otvorená výstava umelkyne Ljiljany Kalemovej s názvom Ispod slojeva (Pod vrstvami). Vernisáž sa začne o 19. hodine.
Ljiljana Kalemová vo svojej tvorbe spája prírodné materiály – predovšetkým drevo – s obrazom a sochou prostredníctvom umeleckej práce s naplaveným drevom (driftwood). Naplavené drevo, tvarované dlhodobým pôsobením vody a prírodných procesov umelkyňa nachádza a vyberá ako už začaté formy, ktoré následne dotvára vlastnými intervenciami, čím vznikajú jedinečné diela na hranici medzi sochou a obrazom.
Výstava Pod vrstvami skúma vrstvenie materiálov, času a významov prostredníctvom diel, ktoré v sebe nesú stopy používania a plynutia času.
V tomto cykle vynikajú najmä motívy mora, mesačných cyklov, lodí a pobrežia, ktoré poukazujú na spojenie medzi prírodnými rytmami a ľudskou skúsenosťou.
Výstava bude pre návštevníkov otvorená do 16. apríla. Vstup je voľný.