Dnes večer o 22. hodine na ihriskách Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci v rámci Slovenských národných slávností vystúpi hudobná kapela Kollárovci.
Kapela Kollárovci je originálnym zoskupením mladých, talentovaných hudobníkov. Svojím hudobným umením zabávajú a rozveseľujú už mnoho rokov poslucháčov doma i za hranicami Slovenska. Ich živá hudba, temperamentný spev a humorné slovo vytvárajú nezabudnuteľnú atmosféru, ktorá vyčarí na vašej tvári úsmev, nadšenie a dobrú náladu. Na trhu úspešne pôsobia už od roku 1997 a svojím goralským temperamentom získavajú priazeň u mnohých fanúšikov.
Nosným pilierom ich repertoáru je slovenská ľudová pieseň, ktorá vďaka Kollárovcom dostáva nový šat, príjemný aj pre tých, ktorí tento žáner nikdy nevyhľadávali. V ich podaní si môžete taktiež vypočuť vlastné skladby z ich autorskej dielne. Kollárovci majú vydaných 11 hudobných CD a 4 DVD, ktoré by nemali chýbať ani u vás doma. Ročne absolvujú množstvo koncertov a vystúpení. Zoskupenie kapely tvoria šiesti členovia, z toho traja sú bratia Kollárovci. Pestré je aj nástrojové obsadenie: husle, kontrabas, soprán a alt saxofón, cimbal, akordeón, bicie nástroje.