V tretí augustový víkend budú prebiehať ústredné oslavy tohtoročných Dní Padiny. Pre návštevníkov je pripravený tradične bohatý program, pozostávajúci z kultúrno-umeleckých, etnografických a gastronomických podujatí.
V piatok 15. augusta v padinskom Etnodome Spolok žien o 19. hodine prezentuje výstavu ozdobných výšiviek na posteľnej bielizni. V Športovom stredisku Dolina sa o 20. hodine otvorí výstava umeleckých prác Daliborky Markovićovej a nasledovať bude celovečerný program Dedičstvo našich predkov v podaní ochotníkov SKUS Slnečnica s hosťami. Na záver bude hrať rocková skupina Čoka, lav i dva jelena.
Sobota 16. augusta sa začne 15. Výtvarným táborom invalidov práce z Banátu. V Športovom stredisku Dolina bude od 14. hodiny prebiehať Jarmok umenia a o 18. hodine v Slovenskom etnomúzeu Petráš otvoria výstavu Padinská košeľa hore krajom šitá. Večerný sobotňajší koncert usporiada Indira Forza (ex Colonia).
Nedeľa 17. augusta v Športovom stredisku Dolina bude v znaku tradičnej Gulašiády, ktorá sa začne už v ranných hodinách a o 16. hodine Spolok žien usporiada populárnu Tortiádu. Na ľudovej veselici zahrajú bratia Struhárovci a Samuel Kováč.