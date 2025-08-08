Vo veľkej sieni Obce Báčsky Petrovec predsedníčka obce Viera Krstovská v piatok 8. augusta prijala predstaviteľov partnerských miest. Na prijatí okrem hostí zo zahraničia boli i hostia predstavitelia domácich inštitúcií, orgánov Obce B. Petrovec a ďalší.
Keď ide o partnerské mestá, do Petrovca v piatok zavítali delegácie z Martina, Nitry, Starej Ľubovne, zo Slovenska, z Nadlaku, z Rumunska, potom z mesta Kirchheim unter Teck, z Nemecka, tiež z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Menovite hostí pozdravila na slávnostnom podujatí a programom viedla riaditeľka Knižnice Štefana Homolu v Petrovci Vesna Valihorová-Filipovićová.
Všetkých hostí na pôde Báčskopetrovskej obce v roku jubilea – 280. výročia príchodu Slovákov vo svojom príhovore vítala predsedníčka Viera Krstovská. Podrobnejšie predstavila obec a jednotlivé jej dediny a všetky oblasti života a práce v nich. Popriala hosťom, aby sa na slávnostiach cítili dobre a aby si odtiaľto odniesli krásne spomienky.
Nasledovali príhovory hostí s prianiami, aby Slováci aj naďalej zotrvali na týchto priestranstvách a aby tohtoročné SNS dopadli čo najlepšie.